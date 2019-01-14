МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Иена дорожает к доллару в понедельник утром на фоне роста спроса на безрисковые активы, вызванного снижением фондовых рынков Азии на негативной статистике из КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.01 мск курс доллара к иене снижался до 108,12 иены со 108,54 иены за доллар на прошлом закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,1477 доллара с 1,1467 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,08%, до 95,59 пункта.

Инвесторы обеспокоены неожиданно слабой статистикой из Китая. Согласно официальным данным, экспорт КНР в декабре упал на 4,4% в годовом исчислении, — это самое существенное снижение за последние два года. Объем импорта при этом сократился на 7,6%, что стало рекордным падением с июля 2016 года. Эксперты при этом прогнозировали рост экспорта в декабре на 3%, а импорта — на 5%.

На этом фоне биржевые индексы Азии падают почти на 1,4%.

Иена традиционно считается безопасным активом, поэтому спрос на нее поднимается в случае роста глобальных рисков и биржевой волатильности.

"Мы ожидаем, что оба показателя (экспорт и импорт Китая — ред.) останутся слабыми в ближайшие кварталы", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Capital Economics. Они объясняют негативные результаты декабря торговыми противоречиями Китая и США, а также опасениями замедления внутреннего спроса.