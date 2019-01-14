МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют в основном негативную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.32 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,64% — до 6,35 доллара, "Лукойла" — на 0,78%, до 76,8 доллара, "Новатэка" — на 0,59%, до 175,85 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,06%, до 4,75 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 1,68%, до 26,3 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 0,55% — до 1,18 доллара, Сбербанка — опускалась на 0,38%, до 11,79 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,24%, достигая 16,86 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в стоимости на 1,27% — до 19,92 доллара, "Северстали" — росли на 0,07%, до 14,42 доллара, НЛМК — снижались на 1,09%, до 22,76 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" снижалась на 0,93% — до 14,14 доллара, "Ленты" — опускалась на 0,14%, до 3,29 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,87% — до 2,5 доллара.