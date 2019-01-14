МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов в понедельник снижается к доллару на фоне ожидания голосования британского парламента по соглашению с ЕС по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.02 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2833 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2847 доллара за фунт.

Курс евро к доллару опускался до 1,1462 доллара за евро с 1,1469 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене снижался до 108,14 иены со 108,46 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 95,6 пункта.

Инвесторы воздерживаются от покупки британского фунта в начале недели на фоне неопределенности вокруг перспектив выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Британскому парламенту 15 января предстоит проголосовать по достигнутому премьер-министром Терезой Мэй соглашению с ЕС по Brexit. С одной стороны, большинство парламентариев хотят не допустить выхода из ЕС без соглашения, с другой стороны, они не поддерживают предложенное соглашение — именно из-за этого Мэй уже однажды перенесла голосование.

"Рынок в целом ожидает, что парламент не одобрит соглашение", — сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy).

На валютном рынке в понедельник отмечается рост спроса на безрисковые активы, в частности японскую иену, на фоне статистики из Китая, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков. По официальным данным, экспорт КНР в декабре упал на 4,4% в годовом исчислении, — это самое существенное снижение за последние два года. Объем импорта сократился на 7,6%, что стало рекордным падением с июля 2016 года. Эксперты при этом прогнозировали рост экспорта в декабре на 3%, а импорта — на 5%.