МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник снижается, отыгрывая ухудшение конъюнктуры мировых фондовых рынков.

Сползание рынка нефти к психологически значимому уровню 60 долларов за баррель добавляет давления на стоимость российских активов.

К 15.55 мск рублевый индикатор Мосбиржи снизился на 0,6% — до 2429 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,9% до 1139 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

КИТАЙ ПРИНЕС КОРРЕКЦИЮ

Российский фондовый рынок в понедельник корректируется вниз после ощутимого роста в начале января. Охлаждение аппетита к риску на мировых фондовых площадках принесли слабые данные по внешнеторговому обороту Китая, просигнализировавшие о рисках замедления экономики КНР и как следствие – мировой.

По официальным данным, объем экспорта КНР снизился в декабре на 4,4% в годовом исчислении, что является самым существенным снижением за последние два года. Объем импорта при этом сократился на 7,6%, что стало рекордным падением с июля 2016 года. Аналитики при этом ждали роста экспорта на 3%, а импорта — на 5%.

Рынок нефти на этом фоне сполз к психологически значимому уровню поддержки 60 долларов за баррель, что добавляет давления на стоимость российских активов.

В лидерах снижения – ГДР En+ (-2,3%), акции "Роснефти" (-2%), ММК (-1,6%), префы "Башнефти" (-1,5%). В лидерах роста – бумаги "Аэрофлота" (+1,2%), "Фосагро" (+1%), ТМК (+0,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российские фондовые индексы в первой половине сессии оставались в минусе, опустившись в район поддержек (2430 и 1130 пунктов), но снижение при этом было умеренным и пока идет краткосрочным "быкам" на пользу, помогая снять техническую перекупленность, рассуждает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Во второй половине дня продажи могут ускориться после открытия бирж в США – китайские данные в начале недели стали неприятным сюрпризом для мировых инвесторов", — добавила она.

Несмотря на то, что российский фондовый рынок закрыл торги пятницы ростом, сегодня он может снизиться под общим давлением на 1,2% по индексам, оценил Гайдар Гасанов из компании "Международный финансовый центр".