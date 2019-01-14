МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе повышения рынка акций РФ по основным биржевым индексам, рубль снизится к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленном на основе ожиданий опрошенных аналитиков, индекс Мосбиржи повысится на 0,7%, до 2462 пунктов, индекс РТС — на 0,6%, до 1155 пунктов, соответственно. Цена на нефть марки Brent подрастет на 1 доллар, до 61,6 доллара за баррель, а курс евро к доллару — на 0,5 цента, до 1,1525 доллара за евро. Курс рубля относительно доллара потеряет 40 копеек, до 67,4 рубля, к евро — тоже 40 копеек, до 77,5 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Федрезерв США всё более сдержан в заявлениях относительно будущих темпов ужесточения монетарной политики, предполагая всего два повышения базовой ставки в текущем году вместо прежних трех, рассуждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Это давит на позиции американской валюты, отражаясь эхом позитива на большинство сегментов рискованных активов, добавил он.

"Впрочем, на неделе в центре внимания останется ситуация с финансированием работы американского правительства и далее возобновление торговых переговоров с КНР. Кроме того, на неделе стартует налоговый период, который заберет на себя часть внимания с политической арены", — добавил он.

Инвесторы начали фиксацию прибыли по нефтяным контрактам, цены на нефть могут перейти в стадию коррекции на неделе, считает Константин Кочергин, директор казначейства банка "Восточный".

Мировой рынок будет внимательно следить за развитием ситуации вокруг "шатдауна" в США, а российский рынок будет ожидать развития ситуации вокруг снятия санкций с компаний Олега Дерипаски, добавил он.

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Стоит ориентироваться на сохранение позитивной динамики, считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс". Базовый прогноз — рост рынка к 2500 пунктам по индексу Мосбиржи, оценил он.

Индекс РТС впервые за месяц перепрыгнул двухсотдневную среднюю, что открывает возможность для дальнейшего движения вверх, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион", оценивая данные технического анализа.

В отсутствие свежих катализаторов, индекс Мосбиржи стабилизируется в рамках 2385-2450 пунктов, индекс РТС вырос значительно, в область 1145 пунктов, и может скорректироваться к 1125-1140 пунктам, оценила Анна Бодрова из компании "Альпари".

ЦБ ВЫЙДЕТ НА ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Банк России возобновляет покупку валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила, обращает внимание Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "С учетом позитивной коррекции цен на нефть и сезонным снижением объемов импорта, негативный эффект для курса рубля, вероятно, будет незначительным", — добавил он.

Пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 67-68, а возобновление покупок валюты Центробанком на открытом рынке в интересах Минфина окажет незначительное влияние на курс, считает Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Доллар проведет третью неделю января в диапазоне 66,80-67,75 рубля — фактически, в краткосрочном "боковике", оценила Анна Бодрова из компании "Альпари". Предполагаемый коридор движения евровалюты — 76,50-78 рублей, добавила она.