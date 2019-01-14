МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/. Фонд Apoletto Managers Limited продал около 600 миллионов акций китайского производителя смартфонов Xiaomi Corporation, снизив свою долю в компании до 4,99% с 9,25%, говорится в сообщении Гонконгской фондовой биржи.

По данным агентства Блумберг, фонд Apoletto связан с российским предпринимателем Юрием Мильнером.

Xiaomi – китайская компания, основанная в 2010 году и занимающая производством смартфонов и планшетов. Ее IPO в июле стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского же интернет-гиганта Alibaba.

Девятого января истёк срок полугодового запрета на отчуждение акций, приобретённых при IPO (период lock-up). Примерная сумма сделки, исходя из средних котировок в тот день, составляет 6,145 миллиарда гонконгских долларов (около 783,6 миллиона долларов).

С момента снятия ограничений капитализация Xiaomi снизилась более чем на 3 миллиарда долларов, также отмечает агентство.