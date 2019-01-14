МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в понедельник скорректировался вниз, отыгрывая ухудшение конъюнктуры мировых фондовых рынков — опасения по поводу замедления китайской экономики обусловили ослабление спроса на рисковые активы, говорят эксперты, при этом большую часть падения первой половины дня к вечеру удалось отыграть.

В итоге к закрытию рублевый индикатор Мосбиржи снизился на 0,18%, до 2440,15 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,14%, до 1147,16 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Российский фондовый рынок в понедельник скорректировался вниз после ощутимого роста в начале января.

Охлаждение аппетита к риску на мировых фондовых площадках принесли слабые данные внешнеторгового оборота Китая, просигнализировавшие о рисках замедления экономики в стране и как следствие – в мире. По официальным данным, объем экспорта из Китая снизился в декабре на 4,4% в годовом исчислении, что является самым существенным снижением за последние два года. Объем импорта при этом сократился на 7,6%, что стало рекордным падением с июля 2016 года. Аналитики при этом ждали роста экспорта на 3%, а импорта — на 5%.

Рынок нефти на этом фоне демонстрировал неуверенную динамику около психологически значимого уровня поддержки 60 долларов за баррель, что добавило давления на стоимость российских активов. В лидерах снижения оказались акции "Мосэнерго" (-2,6%), "Роснефти" (-1,5%), ММК (-1,4%), префы "Башнефти" (-1,3%). В лидерах роста – префы "Сургутнефтегаза" (+1,5%), бумаги "Аэрофлота" (+1,2%), "Фосагро" (+1,4%), ТМК (+0,8%).

Завтра наиболее интересным событием станет голосование в парламенте Великобритании по вопросу выхода из ЕС (Brexit), это может оказать существенное влияние на ситуацию на европейских биржах и общий аппетит к риску на мировых площадках, отмечает Алексей Коренев из группы компаний "Финам".

Учитывая, что новостной поток в ближайшие сессии может быть перегружен (ЦБ собирается на открытый рынок за валютой, британский парламент будет голосовать по поводу Brexit, "шатдаун" американского правительства продолжается и конца-края ему не видно), рынки оцениваются довольно высоко, считает, в свою очередь, Анна Бодрова из компании "Альпари". "Если все так, как видится сейчас, то вероятный диапазон колебаний индекса в ближайшее время составляет 2400-2450 пунктов. Индекс РТС останется в пределах 1125-1145 пунктов", — оценила она.