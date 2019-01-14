МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/. Курс фунта стерлингов в понедельник подскочил к доллару до максимума за два месяца на фоне слухов о возможной поддержке при голосовании в парламенте во вторник проекта премьер-министра Терезы Мэй о выходе Британии из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.11 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2890 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2841 доллара за фунт. Ранее в ходе торгов фунт достигал максимума за два месяца в районе 1,2930 доллара за фунт.

Курс евро к доллару поднимался при этом до 1,1475 доллара за евро с 1,1467 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене снижался до 108,19 иены со 108,54 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,15%, до 95,53 пункта.

От завтрашнего голосования будет зависеть будущее не только Brexit, но и страны на годы вперед. Если соглашение не будет одобрено (что весьма вероятно: по предварительным подсчетам, за намерены проголосовать порядка 200 парламентариев, против — более 400), то возможны разные варианты: от выхода из ЕС без соглашения вовсе, что может обернуться катастрофой для Соединенного Королевства, до проведения новых всеобщих выборов или нового референдума. И выборы, и референдум потребуют откладывания даты Brexit с 29 марта на более поздний срок.

Как сообщил ранее в понедельник политический редактор британского телеканала ITV News Роберт Пестон со ссылкой на источник, члены консервативной фракции парламента Британии могут проголосовать во вторник за соглашение, предложенное Мэй. Несмотря на то, что позднее это сообщение было опровергнуто одним из членов альянса внутри консервативной партии Стивом Бейкером, фунт успел обновить максимум за два месяца.

"Это говорит о том, что ситуация очень нестабильна, но также и о том, что парламент определенно заявляет о своей власти в рамках политического процесса", — приводит агентство Рейтер мнение стратега Societe Generale Элвина Тэна (Alvin Tan). Аналитик добавляет, что шансы на Brexit "без сделки" упали, однако сохраняется неопределенность по поводу конечной точки всего этого процесса.