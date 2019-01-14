МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс рубля вечером в понедельник снижался к доллару и к евро на фоне сокращения спроса на рисковые активы.

Рынок нефти, упавший на фоне опасений по поводу замедления темпов роста мировой экономики, поддержал коррекцию рубля вниз, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.16 мск повышался на 11 копеек, до 66,98 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 76,85 рубля.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Рубль снижался вечером против доллара и евро, отыгрывая ослабления аппетита инвесторов к рисковым активам.

Этому способствовали слабые данные внешнеторгового оборота Китая, просигнализировавшие о рисках замедления экономики страны и как следствие – мировой. По официальным данным, объем экспорта из Китая снизился в декабре на 4,4% в годовом исчислении, что является самым существенным снижением за последние два года. Объем импорта при этом сократился на 7,6%, что стало рекордным падением с июля 2016 года. Аналитики при этом ждали роста экспорта на 3%, а импорта — на 5%.

Рынок нефти на этом фоне демонстрировал неуверенную динамику около психологически значимого уровня поддержки 60 долларов за баррель марки Brent, что добавило давления на стоимость российских активов.

Наконец, ожидание завтрашнего начала покупок валюты Центробанком на открытом рынке для Минфина создавало психологически негативный фон для рубля.

В итоге, доллар и евро вечером повышались к рублю на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Для российского валютного рынка завтра знаковый день – Банк России возвращается на рынок с покупками валюты для Минфина, рассуждает Алексей Коренев из группы компаний "Финам".

"Впрочем, за счет невысоких цен на нефть в декабре, январские объемы приобретения валюты будут весьма скромными. Важней то, насколько гибко регулятор будет себя вести на рынке в случаях, когда рубль окажется под существенным давлением. Если подход будет столь же механическим, как весной и летом прошлого года, то радостного мало. Если Центробанк будет готов оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию, то давление на рубль не должно быть столь существенным, какое мы наблюдали всего полгода назад", — сказал он.

Во вторник помимо возобновления валютных операции? ЦБ, от которых пока не ожидается ощутимой реакции рубля, стартует также налоговый период, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Банки поддерживают комфортные запасы ликвидности, поэтому первые платежи (уплата обязательных страховых взносов) вряд ли окажет какую-либо поддержку рублю. Так, остатки свободной ликвидности банков на корсчетах в ЦБ к началу недели пребывали на максимуме с середины декабря, задолженность банков по кредитам под нерыночные активы и поручительства с конца декабря держится на минимумах за последние годы, а задолженность по другим инструментам рефинансирования сохраняется вблизи нуля", — отметил он, говоря о факторах курсовой динамики рубля в лице денежного рынка.