МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые площадки Европы завершили торги понедельника снижением на разочаровывающих данных внешней торговли Китая в декабре, а также накануне парламентского голосования в Великобритании об условиях выхода из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE снизился на 0,91%, до 6855,02 пункта, немецкий DAX — на 0,29%, до 10855,91 пункта, французский CAC 40 — на 0,39%, до 4762,75 пункта.

Трейдеры отреагировали на данные об импорте и экспорте Китая в декабре. По официальным данным, объем экспорта снизился в декабре на 4,4% в годовом исчислении, что является самым существенным снижением за последние два года. При этом падение объема импорта стало максимальным с июля 2016 года, достигнув 7,6%. Статистика оказалась значительно хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста экспорта на 3%, а импорта — на 5%.

Как отмечает ряд аналитиков, на рынке распространились опасения, что на китайскую торговлю повлияли введенные в прошлом году пошлины на импорт китайских товаров в США. А риски замедления экономики Китая ставят под сомнение и мировой рост.

Дополнительным понижательным фактором для британского рынка стал растущий фунт. Стоимость валюты поднялась до максимума за два месяца к доллару накануне голосования в парламенте по вопросу проекта Brexit. Рост фунта, с одной стороны, негативно сказался на цене бумаг компаний, ориентированных на экспорт. С другой стороны, инвесторы на этом рынке по-прежнему оставались обеспокоены неопределенностью с Brexit.

От завтрашнего голосования будет зависеть будущее не только Brexit, но и страны на годы вперед. Если соглашение не будет одобрено (что весьма вероятно: по предварительным подсчетам, за намерены проголосовать порядка 200 парламентариев, против — более 400), то возможны разные варианты: от выхода из ЕС без соглашения вовсе, что может обернуться катастрофой для Соединенного Королевства, до проведения новых всеобщих выборов или нового референдума. И выборы, и референдум потребуют откладывания даты Brexit с 29 марта на более поздний срок.