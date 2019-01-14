МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг "Банка Дом.рф" до "ВВВ(RU)" с "BBB+(RU)", прогноз стабильный.

"Понижение кредитного рейтинга АО "Банк Дом.рф"… c BBB+(RU) до BBB(RU) отражает негативное изменение оценки АКРА в отношении объема и показателей достаточности основного капитала банка, учитывающее характер источников проведенной в 2018 году докапитализации, и снижение оценки его риск-профиля в результате роста доли проблемной задолженности в портфеле ссудных требований", — говорится в сообщении.

Эти изменения произошли после предыдущего рейтингового действия, состоявшегося до публикации пересмотренной годовой бухгалтерской отчетности банка за 2017 год, подтвержденной аудиторским заключением ООО "Эрнст энд Янг", отметили в агентстве.

При этом АКРА отмечает, что банк находится в процессе операционной трансформации, результаты которой, по мнению агентства, в перспективе положительно отразятся на оценке собственной кредитоспособности. АКРА отмечает высокую вероятность поддержки банка со стороны его единственного акционера — "Дом.рф" — в форме капитала или ликвидности.