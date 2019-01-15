МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Компания Larnabel Ventures, принадлежащая члену совета директоров группы "Сафмар" Саиду Гуцериеву, запустила платформу для торговли и инвестиций криптовалютами в Белоруссии, говорится в сообщении этой платформы — currency.com.

"Проект, реализуемый совместно с компанией VP Capital Виктора Прокопени, позволяет торговать и инвестировать в традиционные финансовые инструменты, используя криптовалюты", — сообщается в релизе.

Планируется, что платформа currency.com выпустит свыше 2 тысяч токенизированных активов. Каждый токен соответствует базовой рыночной стоимости традиционных финансовых инструментов (акций, индексов, сырья). Пользователи смогут покупать эти токены, используя как криптовалюты (биткоин или эфир), так и фиатные валюты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в декабре 2017 года подписал декрет "О развитии цифровой экономики", который призван создать благоприятные условия для развития в республике информационных технологий, в том числе технологии блокчейн и криптовалют, и прихода в республику мировых IT-компаний. Документ вступил в силу в конце марта 2018 года.

Основной экспериментальной площадкой для реализации проектов в рамках декрета определен "Парк высоких технологий" (ПВТ). Предполагается, что резиденты парка смогут реализовывать проекты в сфере биотехнологий, медицинских, авиационных и космических технологий, а также киберспорта. Платформа currency.com является первой компанией, получившей лицензию ПВТ на осуществление деятельности профессионального участника рынка криптовалют.