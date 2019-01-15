МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник утром после падения днем ранее более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.18 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,19%, до 59,7 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,27% — до 51,13 доллара за баррель.

Во вторник на рынке "черного золота" отмечается коррекционный рост после того, как слабые данные по внешней торговле Китая вызвали у трейдеров опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики и привели к падению цен на нефть более чем на 2% по итогам понедельника.

Поддержку ценам на нефть оказывают усилия стран ОПЕК+ по сокращению добычи. ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) 7 декабря договорились о новом сокращении добычи нефти — суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода.

Аналитики J.P. Morgan, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что сокращение добычи странами ОПЕК+, санкции против Ирана и замедление роста добычи нефти в США должны поддержать цены на нефть.

"Экспорт (нефти — ред.) из Ирана уже резко упал и, вероятно, останется на уровне около 1,3 миллиона баррелей в день в 2019 году, что на 1,3 миллиона баррелей в день ниже среднего показателя в первом полугодии 2018 года", — отметил в свою очередь банк HSBC.

Санкции, охватывающие нефтяной экспорт Ирана, вступили в силу 5 ноября прошлого года. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Как заявили в Вашингтоне, исключения из антииранских санкций США будут действительны 180 дней, продлевать их не планируется.