МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Золото во вторник утром торгуется без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Поддерживают стоимость металла ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, при этом рост фондовых индексов Азии сдерживает рост котировок.

По состоянию на 09.15 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,7 доллара, или на 0,05% — до 1290,5 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель рос. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,17% — до 15,713 доллара за унцию.

ФРС в опубликованном на прошлой неделе протоколе декабрьского заседания признала растущие риски для дальнейшего повышения базовой ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл позже на заседании Экономического клуба в Вашингтоне отметил, что ФРС следует быть более терпеливой и гибкой в своей кредитно-денежной политике.

Рынок воспринял эти заявления как сигнал смягчения монетарной политики американского регулятора, что благоприятно влияет на котировки золота.

Вместе с этим во вторник фондовые индексы Азии растут на 0,7-1,6%. Увеличение спроса на акции негативно сказывается на стоимости более безопасных активов, к которым традиционно относится золото.

"Мы будем наблюдать сопротивление рынка, пока не появится какой-то катализатор, который дал бы поддержку безопасным активам. Рынки бездействуют и ждут информации по темам, которые для них важны", — приводит агентство Рейтер комментарий рыночного аналитика IG Кайла Родда (Kyle Rodda).