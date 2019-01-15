МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 15 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0%
|0%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (декабрь)
|0,1%
|0,1%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|1,2%
|1,2%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (декабрь)
|1,2%
|1,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|14 млрд евро
|13,7 млрд евро
|предв.
|USD
|США — Сальдо торгового баланса
|-55,5 млрд долл
|-54 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь)
|0,3%
|0,2%
|предв.
|USD
|США — Объем экспорта
|211,05 млрд долл
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|предв.
|USD
|США — Объем импорта
|266,53 млрд долл
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|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (январь)
|10,9
|10,75
|16:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь)
|0,1%
|-0,1%
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
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|19:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
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|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Эстер Джордж /Esther L. George/ (президент ФРБ Канзас-Сити)
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|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
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|предв.
|GBP
|Великобритания — Британский парламент может проголосовать по вопросу выхода страны из Евросоюза /Brexit/
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 12м2018/2018
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|RUB
|Банк Возрождение — крайний срок принятия оферты для миноритариев от банка ВТБ
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|цена выкупа: 481,68 руб (ао)
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|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — ВОСА (реестр закрыт 21.12.2018, в форме заочного голосования, согласие на совершение сделок с заинтересованностью)
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|RUB
|ГМК Норильский Никель — СД (вознаграждение президента ПАО по итогам работы за 2018)
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