МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 15 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0% 0%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (декабрь) 0,1% 0,1%
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 1,2% 1,2%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (декабрь) 1,2% 1,2%
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (ноябрь) 14 млрд евро 13,7 млрд евро
предв. USD США — Сальдо торгового баланса -55,5 млрд долл -54 млрд долл
16:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь) 0,3% 0,2%
предв. USD США — Объем экспорта 211,05 млрд долл

 

 
предв. USD США — Объем импорта 266,53 млрд долл

 

 
16:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (январь) 10,9 10,75
16:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь) 0,1% -0,1%
18:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

 

 

 

 
19:30 USD США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)

 

 

 

 
21:00 USD США — Выступление члена FOMC Эстер Джордж /Esther L. George/ (президент ФРБ Канзас-Сити)

 

 

 

 
21:00 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)

 

 

 

 
предв. GBP Великобритания — Британский парламент может проголосовать по вопросу выхода страны из Евросоюза /Brexit/

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 12м2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Банк Возрождение — крайний срок принятия оферты для миноритариев от банка ВТБ

 

 

 цена выкупа: 481,68 руб (ао)

 

 

 RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — ВОСА (реестр закрыт 21.12.2018, в форме заочного голосования, согласие на совершение сделок с заинтересованностью)

 

 

 

 

 

 

 RUB ГМК Норильский Никель — СД (вознаграждение президента ПАО по итогам работы за 2018)

 

 

 

 