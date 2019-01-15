МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник демонстрируют в основном положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,05% — до 6,34 доллара, "Лукойла" — росла на 0,14%, до 77,71 доллара, "Новатэка" — увеличилась на 0,23%, до 177,9 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,93%, до 4,78 доллара, "Газпром нефти" — на 1,05%, до 26,52 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 0,54% — до 1,2 доллара, Сбербанка — на 0,17%, до 12,02 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,47%, достигая 16,92 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 0,35% — до 19,98 доллара, "Северстали" — на 0,7%, до 14,31 доллара, НЛМК — на 0,24%, до 22,66 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" росла на 1,43% — до 14,31 доллара, "Ленты" — на 1,22%, до 3,32 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,32% — до 2,52 доллара.