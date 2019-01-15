МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут во вторник, поддерживая оптимизм на рынках Азии, а также в ожидании голосования британского парламента по соглашению с ЕС по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.06 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,37% — до 6880,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,69%, до 4794,74 пункта, немецкий DAX — на 0,27%, до 10886,98 пункта.

Европейские инвесторы обратили внимание на динамику рынков Азии, которые выросли в среднем более чем на 1% на фоне заявлений властей Китая, способствовавших усилению ожиданий новых мер по поддержке национальной экономики.

Кроме того, участники торгов следят за ситуацией вокруг Brexit. Британскому парламенту во вторник предстоит одобрить или отвергнуть предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение с ЕС по Brexit. По предварительным подсчетам, за соглашение намерены проголосовать порядка 200 парламентариев, против — более 400. Голосование по документу в британском парламенте было первоначально запланировано на 11 декабря, но после трех дней дебатов Мэй заявила о переносе голосования, признав, что соглашение не поддержит подавляющее большинство депутатов.

"Самым важным событием дня, несомненно, будет голосование британского парламента по предложенному Терезой Мэй соглашению с ЕС по Brexit", — сказал агентству Франс Пресс аналитик ADSS Константинос Антис. По мнению эксперта, соглашение, скорее всего, не получит одобрение парламента, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от соотношения голосов "за" и "против" во время голосования.

Определенное влияние на настроения участников торгов оказывает статистика из Германии. Так, согласно официальным данным, рост ВВП страны в 2018 году замедлился до 1,5% с 2,2% в 2017 году. В то же время это уже девятый год подряд, когда экономика Германии показывает рост. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.