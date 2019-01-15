МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем продолжают утреннюю динамику роста, котировки поддерживаются усилиями стран ОПЕК и вне картеля, нацеленными на сокращение добычи этого вида сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.02 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,44%, до 59,84 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,29%, до 51,16 доллара за баррель.

Поддерживают нефтяные котировки усилия стран ОПЕК+, направленные на сокращение добычи. ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) 7 декабря договорились о новом сокращении добычи нефти — суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода.

Другим фактором остается статистика снижения числа нефтяных установок в США за прошлую неделю — на четыре штуки, до 873 единиц. Об этом в прошлую пятницу сообщила американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

"Сокращение (добычи нефти — ред.) ОПЕК и снижение количества (нефтяных — ред.) установок в США поддерживают рыночные настроения в новом году", — приводит агентство Рейтер слова аналитиков Phillip Futures.