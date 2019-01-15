МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник после попыток утреннего роста перешел к безыдейному умеренному сползанию вниз — неспособность рынка нефти выйти на психологически значимый уровень 60 долларов за баррель сдерживает "быков" от наращивания позиций, считают эксперты.

К 15.11 мск рублевый индикатор Мосбиржи снижался на 0,3%, до 2433 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1142 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Российский фондовый рынок, таким образом, во вторник днем мало меняется относительно уровней закрытия понедельника. В лидерах снижения — префы "Транснефти" (-1,4%), акции ТМК (-1,2%), "Газпрома" (-1%). В лидерах роста – бумаги "Магнита" (+2,6%), "Мечела" (+1,8%), префы "Сургутнефтегаза" (+1,4%), акции "Распадской" (+1%).

Европейские и азиатские рынки демонстрируют сейчас умеренно повышательную динамику. Рынок нефти укрепляется, однако никак не может вернуться на психологически значимый уровень поддержки 60 долларов за баррель. Поддержка "черному золоту" приходит от усилий стран ОПЕК+, направленных на сокращение добычи. Другим фактором остается статистика снижения числа нефтяных установок в США за прошлую неделю — на четыре штуки, до 873 единиц. Об этом в прошлую пятницу сообщила американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

С этой недели начинается сезон отчётности крупнейших американских компаний за прошлый квартал, напомнил Дмитрий Нечаев из НПФ "Согласие". "Результаты этой отчётности сформируют отношение инверторов к риску и определят дальнейшее направление мировых рынков на ближайший месяц. На данный момент индекс Мосбиржи находится около своего уровня сопротивления 2450 пунктов. При отсутствии негативных внешнеполитических факторов на этой неделе индикатор останется в диапазоне 2425-2470 пунктов", — оценил он.

Кардинальных изменений на фондовых рынках Европы и России до конца основной сессии ожидать не стоит, полагают аналитики компании "Финам". "Дальнейшая динамика рынков акций будет зависеть от исходов голосования в парламенте Великобритании по Brexit. Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично, но всё может измениться за считанные дни. Впрочем, не первую неделю мы наблюдаем торговый диапазон по индексу с границами 2300-2450 пунктов, и шансы на выход из него вверх пока сохраняются", — заключили они.