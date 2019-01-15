МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Рубль днем стабилизировался к доллару и повышался к евро на фоне сползания европейской валюты на форексе в район 1,14 доллара.

Сегодняшнее возобновление Центробанком РФ покупок валюты на рынке пока никак не проявляется на курсовой динамике рубля, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.57 мск повышался на 2 копейки — до 67,09 рубля, курс евро снижался на 22 копейки, до 76,68 рубля.

РУБЛЬ — БОКОВИК

Рубль стабилизировался днем против доллара и рос к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе в район 1,14 доллара.

Этому способствовали данные о замедлении роста ВВП Германии в 2018 году до 1,5% с 2,2% в 2017 году. Хотя это уже девятый год подряд, когда экономика Германии показывает рост, его темпы является самыми низкими с 2013 года.

Рынок нефти укрепляется, однако никак не может вернуться на психологически значимый уровень поддержки 60 долларов за баррель. Поддержка "черному золоту" приходит от усилий стран ОПЕК+, направленных на сокращение добычи. Другим фактором остается статистика снижения числа нефтяных установок в США за прошлую неделю — на четыре штуки, до 873 единиц. Об этом в прошлую пятницу сообщила американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

В итоге, доллар днем стабилизировался к рублю, евро снижался на 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Какого-либо влияния на курс рубля начавшиеся сегодня покупки Центробанком валюты иметь не будут, считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

В январе баланс валютной ликвидности сохранится в положительной зоне, несмотря на значимый объем покупок валюты, полагает Евгений Кошелев из Росбанка. Ожидается, что приток по текущему счету в январе составит 14 миллиардов долларов, а отток частого капитала будет сдержанным (около 3,9 миллиарда) в условиях сезонно низких выплат по долгу и временного затишья на санкционном фоне, добавил он.

"Таким образом, с одной стороны, потенциал для укрепления рубля в условиях возобновления покупок снижается. Однако, с другой стороны, фундаментальные факторы продолжат выступать за поддержку позиций рубля как минимум до конца января", — сказал Кошелев.