МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику, инвесторы ожидают, что власти КНР примут меры для стимулирования экономики страны в свете замедления темпов ее роста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.49 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,16%, до 23947,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,11%, до 6982,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 2598 пунктов.

В центре внимания рынков остались новости об экономике Китая, одной из крупнейших в мире. Так, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на заседании правительства в понедельник заявил, что начавшийся год будет еще более сложным для развития Китая, растут факторы давления на экономику страны. При этом он добавил, что необходимо придерживаться основного девиза "Достижение прогресса в стабильности", продолжать углублять структурную реформу сферы предложения, координировать устойчивый рост.

Данное заявление способствовало укреплению надежд инвесторов на новые меры властей Китая по поддержке национальной экономики на фоне замедления темпов ее роста, о чем свидетельствуют официальные статданные: объем экспорта КНР снизился в декабре на 4,4% в годовом исчислении, что является самым существенным снижением за последние два года. Объем импорта в свою очередь сократился на 7,6%, что стало рекордным падением с июля 2016 года. Аналитики при этом ждали роста экспорта на 3%, а импорта — на 5%.

При этом финансовые отчетности американских компаний не оказали поддержки фондовым индексам. Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co за 2018 год увеличилась на 0,9% по сравнению с предыдущим годом — до 22,39 миллиарда долларов, однако выручка банка по итогам года уменьшилась на 2,26% — до 86,4 миллиарда долларов. Акции Wells Fargo на Нью-Йоркской фондовой бирже снижаются в цене на 2,7%.