МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник торговался то вверх, то вниз, но с низкой амплитудой, а вечером смог отыграть большую часть дневного падения, при этом долларовому индексу РТС даже удалось закрыться в "зелёной зоне", вследствие укрепления рубля.

Умеренно позитивная конъюнктура мировых фондовых рынков и попытки нефти выйти на уровень 60 долларов за баррель не оказали существенного влияния на динамику российских индексов.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи снизился на 0,02%, до 2439,56 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 0,08%, до 1148,03 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

В лидерах роста во вторник оказались бумаги "Магнита" (+3,4%), "Мечела" (+2%), префы "Сургутнефтегаза" (+1,8%) и "Башнефти" (+1,1%). В лидерах снижения — акции ММК (-2,9%), "Русала" (-2,3%), "Газпрома" (-1,5%), НЛМК (-1,1%) и "Роснефти" (-0,8%).

БОКОВИК

Российский фондовый рынок во вторник мало менялся, далеко не уходя от уровней закрытия понедельника.

Мировые рынки слегка повышались на фоне надежд на китайские власти. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на заседании правительства в понедельник заявил, что начавшийся год будет еще более сложным для развития Китая, растут факторы давления на экономику страны. При этом он добавил, что необходимо придерживаться основного девиза "Достижение прогресса в стабильности", продолжать углублять структурную реформу сферы предложения и координировать устойчивый рост.

Такое заявление способствовало укреплению надежд инвесторов на принятие новых мер властей Китая, направленных на поддержку национальной экономики на фоне замедления темпов ее роста.

Рынок нефти весь день боролся за выход на психологически значимый уровень поддержки 60 долларов за баррель и пока не смог на нем уверенно закрепиться, хотя и подрос.

Поддержка "черному золоту" приходит от усилий стран ОПЕК+, направленных на сокращение добычи. ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) 7 декабря договорились о новом сокращении добычи нефти — суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода.

Другим фактором остается статистика снижения числа нефтяных установок в США за прошлую неделю — на четыре штуки, до 873 единиц. Об этом в прошлую пятницу сообщила американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский фондовый рынок продолжает выглядеть стабильней остальных торговых площадок, считает Михаил Кузин из УК "Райффайзен Капитал".

На руку российскому рынку помимо общего восстановления интереса к развивающимся рынкам после коррекции играет и повышение цен на нефть, которые со своего декабрьского минимума прибавила более 20%, отметил он.

В первой половине дня индекс Мосбиржи протестировал сопротивление на уровне 2450 пунктов, пробой которого откроет рынку дорогу к годовым максимумам, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Однако снижение "Роснефти" и "Газпрома" не позволило ему закрепиться выше этой отметки. Вполне возможно, что в случае сохранения позитивных настроений на внешних площадках уже завтра "быки" повторят попытку пробоя этого уровня", — заключил он.