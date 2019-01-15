МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника в плюсе, при этом британский FTSE 100 стал лидером роста на фоне ослабления курса фунта к доллару перед голосованием в парламенте Великобритании по соглашению о выходе страны из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,58%, до 6895,02 пункта, французский CAC 40 — на 0,49%, до 4786,17 пункта, немецкий DAX — на 0,33%, до 10891,79 пункта.

Ослабление фунта позитивно сказывается на стоимости акций экспортоориентированных британских компаний, так как это увеличивает их прибыль в национальной валюте. Ранее в ходе торгов курс фунта стерлингов к доллару опускался до 1,2712 доллара за фунт с уровня прошлого закрытия в 1,2863 доллара за фунт.

Инвесторы также следили за новостями о голосовании в британском парламенте по соглашению с ЕС о Brexit. По данным источника РИА Новости в Консервативной партии, оно состоится около 20.00 (23.00 мск) вторника.

От предстоящего голосования будет зависеть будущее не только Brexit, но и страны на годы вперед. Если соглашение не будет одобрено (что весьма вероятно: по предварительным подсчетам, за соглашение намерены проголосовать порядка 200 парламентариев, против — более 400), то возможны разные варианты: от выхода из ЕС без соглашения вовсе, что может обернуться катастрофой для Соединенного Королевства, до проведения новых всеобщих выборов или нового референдума. И выборы, и референдум потребуют откладывания даты Brexit с 29 марта на более поздний срок.