МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Курс фунта стерлингов снижается во вторник к доллару перед голосованием в британском парламенте по соглашению о выходе страны из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.59 мск курс фунта стерлингов к доллару опускался до 1,2702 доллара с 1,2863 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,1389 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1474 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 108,56 иены за доллар со 108,16 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,65%, до 96,23 пункта.

Во вторник в парламенте Великобритании состоится голосование по соглашению с ЕС о Brexit. От итогов голосования будет зависеть будущее не только Brexit, но и страны на годы вперед. Если соглашение не будет одобрено (что весьма вероятно: по предварительным подсчетам, за соглашение намерены проголосовать порядка 200 парламентариев, против — более 400), то возможны разные варианты: от выхода из ЕС без соглашения вовсе, что может обернуться катастрофой для Соединенного Королевства, до проведения новых всеобщих выборов или нового референдума. И выборы, и референдум потребуют откладывания даты Brexit с 29 марта на более поздний срок.

Для того, чтобы утвердить соглашение, премьеру Терезе Мэй необходимы голоса 318 парламентариев. Несколько человек в ходе дебатов заявили о смене позиции и намерении поддержать документ, однако к настоящему моменту перевес все еще на стороне противников "сделки".

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В ноябре прошлого года британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода Великобритании из Евросоюза.