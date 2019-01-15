МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Фунт стерлингов снизил темпы падения к доллару после того, как британские парламентарии, как и ожидалось, отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2828 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2863 доллара за фунт. Ранее в ходе торгов удешевление фунта достигало отметки в 1,2672 доллара за фунт.

Во вторник в парламенте Великобритании прошло голосование по соглашению с ЕС о Brexit. Депутаты ожидаемо отвергли предложенное Мэй соглашение, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом. Теперь шансов на спокойный выход Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года почти не остается. Среди основных вариантов дальнейших событий: выход из ЕС без соглашения (что может иметь катастрофические последствия для экономики страны) или откладывание даты Brexit на более поздний срок, проведение досрочных всеобщих выборов или нового референдума, который теоретически может вообще отменить Brexit.

Мэй в свою очередь пообещала представить план дальнейших действий по Brexit к понедельнику, если парламент по-прежнему доверяет британскому правительству.