МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационную жалобу бывшего председателя правления Промсвязьбанка (ПСБ) и одного из его бывших бенефициаров Дмитрия Ананьева на решения двух судебных инстанций, признавших законным приказ ЦБ РФ о назначении в ПСБ временной администрации и другие акты регулятора в рамках санации.

Арбитраж Москвы в июне отклонил требование Ананьева, поданное от лица ранее подконтрольного ему банка, признать незаконным приказ ЦБ РФ от 15 декабря 2017 года о назначении в Промсвязьбанк временной администрации.

Суд первой инстанции тогда оставил без рассмотрения два других требования Ананьева — о незаконности предписания ЦБ от 11 декабря 2017 года о доформировании резервов и о незаконности приказа регулятора от 12 января 2018 года об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка до 1 рубля.

Суд согласился с доводами ЦБ, который просил суд отклонить требование Ананьева, касающееся приказа о назначении временной администрации. По словам юриста, Центробанк выявил факты недооценки риска по 46 заемщикам-юрлицам, а отчетность банка не отражала его реального финансового состояния. Как отметил ответчик, максимальное значение капитала кредитной организации за год составляло более 161 миллиарда рублей, а после доформирования резервов эта величина составила всего 53,6 миллиарда рублей, снизившись на 66,7%, что является основанием для ввода временной администрации.

В отношении двух других требований Ананьева — по предписанию о доформировании резервов и приказу об уменьшении уставного капитала — представитель Банка России заявил ходатайства об оставлении их без рассмотрения. Как пояснил ответчик, бывший руководитель кредитной организации имеет право представлять банк только в двух случаях — при оспаривании приказов о назначении временной администрации и об отзыве лицензии.

Представитель Ананьева в суде первой инстанции заявлял, что ЦБ в декабре 2017 года предписал Промсвязьбанку доначислить резервы на 104 миллиарда рублей. По словам заявителя, предписание было выпущено для создания формального повода, чтобы ввести временную администрацию. Как заявил юрист Ананьева, по оценке самого Промсвязьбанка, подтвержденной независимым аудитом, доформирования резервов не требовалось. Девятый арбитражный апелляционный суд в сентябре отклонил апелляцию Ананьева на решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.