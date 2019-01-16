МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Первый trade-in часов появился в России, такую услугу начал предлагать южнокорейский производитель Samsung, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее trade-in для электронных устройств действовал в России только на смартфоны, планшеты и ноутбуки Apple MacBook.

Программа для часов запустилась во вторник в тестовом режиме. Срок завершения пилота запланирован на 3 февраля. Согласно условиям программы, в обмен на бывшие в употреблении традиционные (механические, кварцевые, электронные) наручные часы покупатель может получить фиксированную скидку на новые "умные" часы Galaxy Watch: 5 тысяч рублей для 46 мм и 3 тысячи рублей для 42 мм. Услуга доступна в фирменных магазинах Samsung, "Связной", "Евросеть", "М.Видео", "Ион" по всей России.

В компании отметили, что традиционные наручные часы для участия в программе должны иметь классический дизайн, то есть не иметь в дизайне игровых элементов: изображений мультипликационных и киногероев, зверей и насекомых, ягод и фруктов.

По данным сети "Связной-Евросеть", продажи "умных" часов в РФ за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли в штучном выражении в 2,5 раза, до 500 тысяч устройств, а в денежном — в 2,1 раза, до 9,9 миллиарда рублей. Лидерами продаж стали Apple, Samsung, Garmin, Amazfit. При этом 70% рынка в натуральном выражении занимают Apple и Samsung, в деньгах доля этих брендов составляет порядка 80%, рассказал РИА Новости директор стратегического планирования и анализа объединенной компании "Связной-Евросеть" Сергей Белозеров.