МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Акции российского производителя алюминия "Русал" на Гонконгской фондовой бирже снижаются в цене почти на 5% на фоне перспектив рассмотрения сенатом США резолюции против снятия санкций с компании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.39 мск ценные бумаги дешевели на 4,7%, до 2,46 гонконгского доллара.

Сенат США во вторник выступил за рассмотрение резолюции с неодобрением планов министерства финансов страны снять санкции с российских компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". За дальнейшее обсуждение документа в ходе голосования высказались 57 сенаторов, против — 42. Руководство республиканцев, которые контролируют верхнюю палату конгресса, пыталось заблокировать документ и не выносить его на голосование. Однако за такое предложение высказались лишь 42 сенатора.

"Русал" в апреле 2018 года попал под санкции США наряду с другими компаниями, подконтрольными Олегу Дерипаске, — группой "ГАЗ", "Русскими машинами", "Базовым элементом", "Евросибэнерго" и En+ Group. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

Минфин США в середине декабря сообщил, что намерен исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка через 30 дней при выполнении ряда условий.