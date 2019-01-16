МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть незначительно снижаются в среду утром на фоне фиксации прибыли инвесторами после того, как днем ранее они росли более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.59 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,02%, до 60,57 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,03%, до 51,97 доллара за баррель.

В среду на рынке нефти отмечается коррекция после того, как днем ранее был зафиксирован скачок цен на "черное золото" на фоне надежд инвесторов на меры властей Китая по поддержке национальной экономики, которая является второй по величине в мире.

В то же время инвесторы отыгрывают сообщения от Управления энергетической информации минэнерго США (EIA). Во вторник ведомство сохранило прогноз по добыче нефти в США в 2019 году на уровне декабрьской оценки в 12,1 миллиона баррелей в сутки, в 2020 году ждет добычи на уровне 12,9 миллиона (выше на 6,6% к 2019 году). Помимо этого, EIA понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent в 2019 году до 60,52 доллара за баррель с 61 доллара.

Участники торгов также обратили внимание на данные Американского института нефти (API). По сообщению организации, за неделю по 11 января коммерческие запасы нефти в стране сократились на 560 тысяч баррелей после снижения на 6,27 миллиона баррелей неделей ранее.

"Фундаментальные показатели не дают ценам на нефть четкого направления", — приводит агентство Рейтер слова главы отдела сырьевых исследований Julius Baer Норберта Рюкера (Norbert Ruecker).