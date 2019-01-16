МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в середине недели продолжает стабильно расти к доллару и евро на нефти, закрепившейся выше 60 долларов за баррель по марке Brent, европейская валюта протестировала отметку в 76 рублей впервые с 18 декабря, следует из динамики торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.33 мск среды снижался на 23 копейки, до 66,74 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 76,13 рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent перешел к снижению и опускается на 0,08% — до 60,59 доллара за баррель.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Возобновление Банком России покупок валюты на рынке для Минфина не оказало значительного эффекта на курс рубля, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в эфире телеканала "Россия 1" ранее в среду.

На этой неделе нет существенных факторов, которые могут оказать поддержку рублю или ослабить его, отмечает заместитель руководителя инвестиционного отдела НПФ "Согласие" Николай Ребенок. Рубль спокойно реагирует на начавшиеся интервенции Центрального банка, также указывает он.

Возобновление интервенций ЦБ РФ для Минфина уже учтено в курсе, а поддержку рублю оказывают стабилизировавшиеся в районе 60 долларов за баррель цены на нефть Brent и налоговый период, поясняет Анастасия Соснова из компании "Фридом финанс".

На этом фоне в течение первой половины торгов курс доллара снижался до отметки в 66,63 рубля, евро – до 76 рублей (впервые с 18 декабря).

Аналитики Райффайзенбанка также замечают, что на сегодняшних аукционах Минфин решил предложить ОФЗ на 35 миллиардов рублей, что является большим объемом в сравнении со второй половиной прошлого года (когда предлагалось лишь 10-15 миллиардов рублей, а некоторые аукционы отменялись).

"При этом основное предложение приходится на среднесрочный и длинные сегменты кривой: 5-летние 26223 (YTM 8,24%) и 10-летние 26224 (YTM 8,39%) на 15 миллиардов рублей каждый. Такое решение ведомства обусловлено существенным сдвигом доходностей вдоль кривой вниз (с конца прошлого года она составила 30-40 б.п. по 5-10-летним выпускам), а также некоторой стабилизацией в последнюю неделю на валютном рынке (курс рубля остается в районе 67 рубля за доллар)", — добавляют они.

ПРОГНОЗЫ

"На следующей неделе начнётся налоговый период, на прохождение которого потребуется, по некоторым оценкам, около 1 триллиона рублей, что окажет существенную поддержку рублю, и в отсутствие неожиданных новостей рубль в паре с долларом до конца следующей недели будет находиться в диапазоне 65,5-67,5", — считает Ребенок.

В силу сохраняющихся санкционных рисков сильное укрепление рубля маловероятно, полагает Соснова. "Курс доллара США, скорее всего, останется в сформировавшемся диапазоне 66,5-67 рублей в ближайшие дни. Евро, сильно просевший к доллару США, вероятно, также сохранит колебания в интервале 76-77 рублей", — считает аналитик.

"Поддержку рублю могла бы оказать дорожающая нефть, вследствие чего увеличился бы приток иностранного капитала, но нет никаких фундаментальных факторов, которые смогли бы подтолкнуть нефть к росту и закреплению на отметках выше 65 долларов за баррель", — добавляет Ребенок.

Избыток рублевой ликвидности может оставить рубль без должной поддержки в рамках январского налогового периода, считает Юрий Кравченко из "Велес Капитала". В то же время, получив на счета бюджетную ликвидность, банки могут увеличить объем размещения средств на депозитах в ЦБ через неделю, что в преддверии основных налоговых выплат повысит спрос на рублевые средства, также указывает он.

В случае дальнейшего восстановления нефтяных котировок, пара доллар-рубль уже в ближайшее время может оказаться ниже 66,5 рубля, однако рассчитывать на ее продвижение в сторону 66 рублей пока не приходится, полагает эксперт. "Более того, не исключено, что сегодняшние официальные данные по запасам и добыче в США разочаруют нефтяной рынок, что скорректирует сырьевые котировки и вернет доллар на внутреннем рынке в район 67 рублей", — полагает Кравченко.