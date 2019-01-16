МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем не показывают единой динамики, инвесторы ожидают выхода официальной статистики от минэнерго США по запасам этого вида сырья в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.52 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,03%, до 60,66 доллара за баррель, минутами ранее показатель, напротив, снижался. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,33%, до 51,94 доллара за баррель.

Позднее в среду минэнерго США опубликует статистику по коммерческим запасам и добыче нефти в стране за неделю по 11 января. Эксперты полагают, что запасы за период сократились на 0,3%, или на 1,3 миллиона баррелей, до 438,4 миллиона баррелей.

При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти уменьшились только на 650 тысяч баррелей. Такая оценка оказывает давление на стоимость нефти марки WTI.

Давление на котировки нефти связано и с коррекционной динамикой после того, как во вторник нефть подорожала примерно на 3%. Рост нефтяных цен был связан с усилиями стран ОПЕК+ по сокращению добычи, а также с ожиданиями мер по поддержке экономики Китая, второй по величине в мире.