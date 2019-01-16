МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду днем перешел к умеренному снижению по индексу Мосбиржи, но продолжает расти по индексу РТС на фоне укрепления рубля, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к 14.44 мск дешевел на 0,18%, до 2435,06 пункта, индекс РТС рос на 0,05%, до 1148,61 пункта, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался при этом на 19 копеек, до 66,77 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 76,01 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,43% — до 60,38 доллара за баррель.

НЕЙТРАЛЬНАЯ ДИНАМИКА

В начале торгов российский рынок акций поднимался по рублевому индексу Мосбиржи и долларовому РТС. Однако днем перешел к разнонаправленному движению на фоне укрепления рубля: индекс Мосбиржи перешел к умеренному снижению, индекс РТС продолжил слабо расти.

Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен капитал" София Кирсанова, российские индексы немного росли на открытии вслед за азиатскими площадками, которые закрыли торги в плюсе, и "зеленеющими" европейскими рынками.

"По индексу Мосбиржи сейчас складывается пограничная ситуация. На дневном графике невооруженным глазом виден широкий пилообразный боковик. Котировки подошли ровно к его верхней границе, от которой ранее они уже дважды разворачивались вниз: в ноябре и декабре", — отмечает, в свою очередь, начальник аналитического отдела компании "БКС брокер" Василий Карпунин.

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

Депозитарные расписки En+ падают в цене на 3,02%, акции "Русала" – на 1,04%. В начале торгов бумаги En+ обваливались в моменте на 5,7%, акции "Русала" – на 4,8%

"Бумаги "Русала" и En+ реагируют на очередные негативные новости. Американский сенат большинством голосов одобрил начало дебатов по резолюции, которая заблокирует возможность снятия американских санкций. Самое печальное состоит в том, что против снятия санкций выступают не только демократы, но и часть республиканцев. Фактически можно говорить о том, что вероятность снятия ограничений с активов Олега Дерипаски вновь снижается", — комментирует ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

"Вполне возможно, что состояние подвешенности сохранится в ближайшие годы, а компания будет постепенно терять долю на рынке США. Более того, затеянный американской стороной ограничительный процесс всё больше становится похожим на попытки изъятия активов", — добавляет он.

Также среди лидеров снижения – акции "Русснефти" (-2,85%), "Газпрома" (-1,2%) и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,05%).

Среди лидеров роста – акции "Обуви России" (11,56%), бумаги "Россетей" (префы растут на 1,48%, обыкновенные акции – на 2,54%), акции ЧТПЗ (2,07%), ФСК ЕЭС (1,15%), "Магнита" (1%), а также акции "Энел России" (0,97%), "Юнипро" (0,91%), префы "Мечела" (0,86%), акции "Алросы" (0,81%), обыкновенные акции Сбербанка (0,77%) и акции Московской биржи (0,77%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Учитывая наблюдаемый с начала года приток иностранного капитала на наш рынок, есть шансы на то, что индексу Мосбиржи все-таки удастся закрепиться выше 2450 пунктов, после чего откроется дорога к штурму исторических максимумов, установленных в октябре прошлого года, считает Карпунин. На его взгляд, возглавить движение наверх среди голубых фишек вполне могли бы обыкновенные акции Сбербанка.

По мнению Кирсановой, новостной фон, вероятно, обеспечит положительную динамику на отечественном рынке, однако скорее всего только по РТС, а индекс Мосбиржи может закрыть день и с минусом, если курс рубля продолжит укрепляться.

Если OFAC (управление минфина США) все же решит выполнить свой план, пока в конгрессе США идут дебаты, это негативно отразится на настрое российского рынка, который будет подвержен сильным колебаниям на фоне новостного потока из США, касающегося России, считает аналитик "Сбербанка КИБ" Коул Эйксон. Если OFAC решит не откладывать отмену санкций, это даст новую пищу для дискуссий в политических СМИ, также замечает он.

"Скорее всего, выступления конгрессменов и публикации в прессе будут негативными в отношении американской администрации и России. Вместе с тем не исключено, что решение лидеров демократической партии выступить против предложения OFAC было принято с целью вызвать поток отрицательных комментариев в СМИ о президентской администрации, а вовсе не для того, чтобы добиться сохранения санкций. В любом случае мы ожидаем, что в ближайшие дни новости из США вызовут резкие колебания настроя в отношении российского рынка", — заключает аналитик.