МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 17 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (ноябрь)
|31,3 млрд долл
|
|2:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|
|
|2:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (январь)
|0,1%
|
|3:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (декабрь)
|-11%
|-13%
|3:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (ноябрь)
|2,2%
|-1,4%
|предв.
|CNY
|Китай — ВВП (г/г) (4кв2018)
|6,5%
|6,4%
|6:20
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|
|
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|1%
|1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|-0,2%
|-0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|1,6%
|1,6%
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|
|
|14:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлэгер
|
|
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (декабрь)
|5%
|-2,1%
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (декабрь)
|1,328 млн
|1,29 млн
|предв.
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (ноябрь)
|-77,25 млрд долл
|-75,5 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (декабрь)
|3,2%
|-0,2%
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (декабрь)
|1,256 млн
|1,254 млн
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|216 тыс
|218 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
|9,4
|10,1
|16:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (январь)
|19,1
|
|предв.
|USD
|США — Продажи нового жилья
|544 тыс
|569 тыс
|18:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD)
|466,9 млрд долл (на 28.12)
|
|
|RUB
|Детский мир — операционные результаты за 4кв2018/2018
|
|
|
|RUB
|ГМК Норильский Никель — СД (решение об одобрении сделки)
|
|