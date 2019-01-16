МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Акции ММК подешевели более чем на 1% после заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости в короткие сроки расселить всех жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске, и его слов, что Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) может помочь с оплатой необходимых расходов, которые предварительно оцениваются в 1,3 миллиарда рублей, следует из динамики торгов Московской биржи.

К 16.15 мск акции ММК снижались на 1,14% (уже падали на 1,4% — до 43,095 рубля). При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,32%. До сообщения акции компании поднимались на 0,05%.

В Магнитогорске 31 декабря в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под его завалов были извлечены тела 39 человек.

По словам Путина, на расселение дома целиком может потребоваться 1,3 миллиарда рублей, и эти средства предполагается получить из трех источников, в том числе, как сказал президент, "с "Магниткой" (ММК — ред.) поговорим. Знаю, что они откликаются всегда на такие вещи".