МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду торгуются в плюсе после публикации финансовой отчетности крупных американских банков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.07 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,37%, до 24155,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,09%, до 7030,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 2614,78 пункта.

Участники рынка продолжают оценивать финансовые результаты американских корпораций. Так, чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA) по итогам 2018 года составила 28,147 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше показателя за предыдущий год. Разводненная прибыль на акцию составила 2,61 доллара против 1,56 доллара в 2017 году. Акции BofA на Нью-Йоркской фондовой бирже дорожают на 6,9%.

Помимо этого, свою финансовую отчетность опубликовал американский банковский гигант Goldman Sachs Group Inc. Чистая прибыль банка выросла в 2,4 раза в годовом выражении, до 10,459 миллиарда долларов. Бумаги Goldman Sachs дорожают на 6,8%.

Аналитик Briefing.com Патрик О'Хейр (Patrick O'Hare), чье мнение приводит агентство Франс Пресс, считает, что рынки в основном оставили позади опасения по поводу замедления глобального экономического роста, повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и торговой войны США и КНР.

Участники торгов также ожидают публикации позднее в среду "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев ФРС об экономическом положении 12 округов, на которые американский регулятор делит территорию страны.