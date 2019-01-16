МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Сбербанк обогнал "Роснефть" по капитализации по итогам торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

К закрытию торгов суммарная рыночная стоимость привилегированных и обыкновенных акций Сбербанка составляла около 4,518 триллиона рублей, а бумаг "Роснефти" — 4,462 триллиона.

К закрытию среды префы Сбербанка выросли на 0,76% до 173,10 рубля, обыкновенные — на 1,65% до 201,26 рубля. Акции "Роснефти" подешевели на 0,79% до 421 рубля. Индекс Мосбиржи при этом снизился на 0,2% — до 2434,60 пункта.