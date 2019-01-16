МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота ускорила темпы роста в среду вечером на фоне неопределенности, связанной с выходом Британии из ЕС (Brexit) и голосованием парламента страны по вопросу доверия правительству, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 20.02 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,25 доллара, или на 0,49%, до 1294,65 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,04% — до 15,627 доллара за унцию.

"Спрос на золото вырос из-за политической неопределенности в Великобритании в преддверии голосования о недоверии правительству премьер-министра Терезы Мэй и на фоне других геополитических рисков, включая приостановку работы правительства США", — сказал агентству Market Watch аналитик GoldCore Марк О'Бирн (Mark O'Byrne).

Британские парламентарии во вторник вечером, как и ожидалось, отвергли предложенное Мэй соглашение по Brexit, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против — 432.

Лидер оппозиции Джереми Корбин в свою очередь объявил, что вносит в парламент предложение о запуске процедуры вынесения вотума недоверия правительству. В том случае, если правительство выиграет голосование, Мэй останется премьером и должна будет в понедельник представить новый план действий в связи с предстоящим 29 марта 2019 года Brexit.

Золото традиционно считается безрисковым активом. Спрос на него повышается в периоды политической напряженности, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.