МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в среду не показал единой динамики по индексам на фоне уверенного роста рубля к доллару.

Сбербанк обогнал "Роснефть" по капитализации по итогам торгов среды. К закрытию суммарная рыночная стоимость привилегированных и обыкновенных акций Сбербанка составляла около 4,518 триллиона рублей, а бумаг "Роснефти" — 4,462 триллиона.

Рублевый индикатор Мосбиржи снизился по итогам торгов на 0,20% — до 2434,60 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,43% до 1152,99 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

РОСТ РУБЛЯ ПОМОГ СБЕРБАНКУ

Российский фондовый рынок в среду торговался без единой тенденции. Мировые рынки задавали позитивный настрой на фоне публикации хорошей квартальной отчетности.

Рынок нефти продолжил неуверенно колебаться около психологически значимого уровня 60 долларов за баррель. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) подтвердило декабрьский прогноз по добыче нефти в США в текущем году на уровне 12,1 миллиона баррелей в сутки, в 2020 году ведомство ожидает добычу на уровне 12,9 миллиона баррелей. Прогноз средней цены марки Brent в 2019 году понижен до 60,52 доллара за баррель с 61 доллара.

В лидерах роста среди "голубых фишек" на фоне крепкого рубля и удачных аукционов Минфина по размещению ОФЗ оказались акции Сбербанка (+1,7%), вернувшего себе первое место по капитализации. Выросли в цене также бумаги "Россетей" (+4,8%), "Распасдской" (+1,9%), Сбербанка (+1,7%), "Мосбиржи" (+1,4%). В лидерах снижения оказались ГДР En+ (-3,5%), акции "Норникеля" (-1,6%), "Русала" (-1,5%), "Лукойла" (-1,3%).

БИРЖА ДЛЯ САНКЦИОННЫХ

Минфин РФ определился с выбором биржи для листинга санкционных компаний, пока не готов публично озвучивать ее название, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Гайдаровского форума.

В новостях есть информация о том, что "санкционная" биржа может быть сделана на базе "Санкт-Петербургской валютной биржи" (СПВБ), отметил Алексей Адонин из ИК "Велес Капитал".

"Как мне кажется, это в целом нейтрально для Мосбиржи", — добавил он.

При этом Анастасия Соснова из ИК "Фридом Финанс" считает, что теоретически Мосбиржа могла бы стать площадкой для листинга компаний, находящихся под санкциями Запада.

"При адекватном подходе к рискам участие в подобном предприятии может стать довольно выгодным для биржи. Этот факт также может подстегнуть интерес инвесторов, предвкушающих увеличение оборотов и комиссионных Мосбиржи, к бумагам компании", — добавила она.

Данная новость положительна для Мосбиржи, но в ограниченной степени, полагает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

"Дело в том, что пока это настолько неопределенная тема, что сложно спрогнозировать по времени и объему реальный экономический эффект для биржи. В теории это приток дополнительной ликвидности и увеличение комиссионного дохода", — также сказал он.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В целом импульс к краткосрочному росту на рынке уменьшился, что указывает на опасность развития нисходящего движения в ближайшие дни, рассуждает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Давление на рынок оказывает неопределенность ситуации с санкциями против "Русала", а также с ситуацией по Brexit, которая будет влиять на склонность к риску на мировых площадках", — сказала она.

Российский рынок акций продолжает консолидироваться под важным уровнем сопротивления 2450 пунктов, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Его пробой станет техническим сигналом к усилению покупок в российских бумагах и откроет индексу Мосбиржи дорогу к историческим максимумам, а также подтвердит пробой нисходящего коррекционного тренда, берущего начало от максимумов прошлого года", — добавил он.