МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером ощутимо повышался к доллару и к евро на фоне удачных итогов аукционов Минфина по размещению ОФЗ, отмечают эксперты.

Нефть выше уровня 60 долларов за баррель поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.18 мск снижался на 66 копеек — до 66,30 рубля, курс евро — на 79 копеек до 75,61 рубля.

РУБЛЬ – ОЩУТИМЫЙ РОСТ

Рубль уверенно повышался вечером против доллара и евро, отыгрывая рост спроса на рублевые активы, который продемонстрировали аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ.

Ведомство на первых в 2019 году аукционах по размещению ОФЗ продало в полном объеме все предложенные бумаги на 35,1 миллиарда рублей при совокупном спросе более чем в 83 миллиарда рублей.

Рынок нефти подвышался вечером, закрепляясь выше психологически значимого уровня 60 долларов за баррель.

Начало налогового периода января в РФ также оказывает поддержку российской национальной валюте, повышая спрос на рублевую ликвидность.

В итоге вечером и доллар, и евро снижались к рублю на 1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,1 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Американская валюта ушла ниже поддержки, расположенной на отметке 67 рублей, что говорит в пользу дальнейшей негативной динамики, целью которой может стать уровень 65 рублей, выступающий следующей поддержкой, оценивает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом в ближайшие сессии на рынке будет наблюдаться повышенное предложение валюты, что вызвано подготовкой экспортеров к налоговым выплатам. В случае же если рынок энергоносителей, который пытается удержатся выше 60 долларов по нефти марки Brent, возобновит восходящую динамику, рубль может получить сильный фундаментальный фактор для укрепления", — резюмировал он.

Пара доллар/рубль ушла ниже 66,5, и следующей целью снижения станет уровень 66,10, пара евро/рубль упала ниже 76 и теперь может устремиться в район 75,55, считает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".