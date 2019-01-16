МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые площадки Европы завершили торги в среду различной динамикой после итогов парламентского голосования по Brexit в Британии, при этом банки оказались в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE снизился на 0,47%, до 6862,68 пункта, немецкий DAX — вырос на 0,36%, до 10931,24 пункта, французский CAC 40 увеличился на 0,51%, до 4810,74 пункта.

Британские парламентарии во вторник вечером, как и ожидалось, отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против — 432. В среду уже после закрытия бирж британский парламент выразил доверие правительству, несмотря на то, что накануне отверг соглашение с ЕС по Brexit.

При этом европейские рынки в целом интерпретировали прошедшее во вторник голосование позитивно, так как теперь "более мягкий и более поздний" Brexit стал более вероятен, пишет агентство Рейтер.

Особенно активно отреагировали банки и финансовый сектор. Банковский индекс вырос на 2,4% — до максимума за месяц.

Однако аналитики по-прежнему призывают сохранять осторожность на рынках. "К сожалению, все варианты остаются возможными: новые выборы, продление выхода или даже второй референдум", — приводит агентство мнение директора по инвестициям в DWS Стефана Крайцкампа (Stefan Kreuzkamp).