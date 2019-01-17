МЕХИКО, 17 янв /ПРАЙМ/. Правительство президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора разместило свой первый после прихода к власти заем в международных облигациях со сроком погашения в 2029 году на два миллиарда долларов, сообщает в среду минфин латиноамериканской страны.

Финансовое ведомство называет размещение успешным. Доход по облигациям составляет 4,577%, купонный доход – 4,5%. Всего заявки поступили от 320 покупателей из Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока, а общий спрос превысил 8 миллиардов долларов, то есть был в четыре раз больше предложения.

"Хорошие условия, достигнутые при этой эмиссии, а также широкое участие инвесторов отражают доверие к макроэкономическому управлению и государственным финансам страны", — говорится в коммюнике минфина Мексики.