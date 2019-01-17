МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро и иене в четверг на фоне ожиданий паузы в повышении базовой ставки в США в текущем году из-за замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 мск курс евро к доллару рос до 1,1394 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1393 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 108,73 иен за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,08 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 96,06 пункта.

Участники торгов предполагают, что американский Федрезерв может приостановить ужесточение кредитно-денежной политики в США в текущем году, основываясь на последних заявлениях регулятора. "На рынке много разговоров о том, что цикл повышения ставки ФРС завершился, и многие говорят даже о снижении ставки в этом году", — сказал агентству Рейтер управляющий филиалом State Street Bank Барт Вакабаяси (Bart Wakabayashi). По словам аналитика, в этой связи рынки ждут ближайшего заседания Федрезерва 29-30 января, чтобы оценить его риторику и действия.

ФРС США в опубликованном на прошлой неделе протоколе декабрьского заседания признала растущие риски для дальнейшего повышения базовой ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл позже на заседании Экономического клуба в Вашингтоне отметил, что ФРС следует быть более терпеливой и гибкой в своей кредитно-денежной политике. Ожидания некоторого смягчения монетарной политики ФРС традиционно оказывают давление на курс доллара.