МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается к основным валютам на возможной фиксации прибыли инвесторами после роста в среду на фоне спроса на ОФЗ, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.13 мск четверга рос на 17 копеек — до 66,53 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 75,8 рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,85% — до 60,8 доллара за баррель.

"Небольшое давление на рубль (доллар и евро подрастают менее чем на 0,2%) может оказывать локальная перекупленность рынка ОФЗ. Вчера инвесторы неплохо заработали на росте котировок на фоне публикации данных по инфляции и риторике чиновников ЦБ РФ – теперь рынок не ждет повышения ключевой ставки в первом полугодии и, очевидно, рассчитывает на снижение во втором полугодии. Соответственно, часть игроков может фиксировать прибыль по бумагам после вчерашнего "ралли" рублевого долга. В моменте индекс чистых цен ОФЗ RGBI теряет 0,07%", — прокомментировал Тимур Нигматуллин из "Открытия Брокер".

ПОКУПКА ВАЛЮТЫ ЦБ РФ

Банк России возобновил 15 января покупку на рынке валюты для Минфина после перерыва в несколько месяцев, купил ее на 15,6 миллиарда рублей.

Курс рубля на сообщение отреагировал нейтрально.

"Поскольку дата возобновления интервенций была известна заранее, а их объем можно было оценить, фактическое их начало не оказало влияния. Фактически сработала эффективность рынка", — говорит Нигматуллин.

Владимир Рожанковский из компании "Международный Финансовый Центр" считает, что ослабление позиций доллара на международном валютном рынке форекс благоприятно для покупок валюты Банком России для Минфина.

"Два раза уже в течение 2018 года ЦБ РФ этот процесс прерывал по причине сильного падения рубля из-за санкций, и там скопились десятки миллиардов долларов, которые необходимо было скупить в резервы, и ЦБ уже не мог ждать больше. Это стечение обстоятельств, что покупки валюты совпали с нерешительностью ФРС. Если бы сейчас было все как в декабре, то мы бы доллар увидели не только по 70 рублей, а может быть и все 75 рублей. Он напомнил, что в декабре глава американского регулятора Джером Пауэлл уверял, что американская экономика феноменально сильна и Федрезерв будет поднимать ставку", — говорит он.

"Зарубежные эксперты в один голос говорят, что в связи с неопределенностью кредитно-денежной политики ФРС вообще не понятно теперь ставить ли на укрепление доллара и ставить ли на дальнейший рост доходностей американских облигаций. Никто не уверен, и никто не хочет рисковать. Идут серьезные, взрослые разговоры по поводу: "А не переключиться ли нам на долги развивающихся рынков?". Если это так, то первой по списку стоит Россия – у нас самый низкий уровень долга. Все понимают, что санкции…, но вариантов (у международных инвесторов – ред.) немного", — комментирует аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Юрий Кравченко из "Велес Капитала" полагает, что даже если пара доллар-рубль на какое-то время останется ниже 66,5 рубля, укрепление рубля до 66 остается маловероятным, так как для этого потребуются более существенные внешние драйверы (помимо котировок нефти), способные значительно улучшить настроения инвесторов на развивающихся рынках.

В паре доллар-рубль на горизонте февраля считаем, что вероятность укрепления российской валюты превышает вероятность ослабления, считает Татьяна Евдокимова из "Нордеа банка". Среднесрочным ориентиром на конец февраля является отметка 65,5-66 рублей за доллар, указывает она.