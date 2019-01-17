МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили темпы снижения по сравнению с утренней динамикой до 1%, инвесторы обеспокоены ростом добычи нефти в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.37 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,13%, до 60,63 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,32%, до 51,62 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,5-0,6%.

Министерство энергетики США сообщило в среду вечером, что добыча в стране за неделю по 11 января выросла к предыдущей неделе на 200 тысяч баррелей в день, достигнув отметки в 11,9 миллиона баррелей в день. Вместе с этим сильнее ожиданий выросли запасы нефтепродуктов в стране за отчетную неделю.

Коммерческие запасы нефти при этом снизились за период сильнее прогноза — на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6% — до 437,1 миллиона баррелей, против прогноза снижения в 1,32 миллиона баррелей.

Инвесторы также оценивают данные январского доклада ОПЕК. Как следует из документа, организация снизила добычу нефти в декабре на 780 тысяч баррелей в сутки к уровню октября, до 31,578 миллиона баррелей в сутки. Вместе с этим ОПЕК сохранила прогноз по показателю роста спроса на нефть в мире в 2018 и 2019 годах.