МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в четверг повысился по основным индексам на фоне ослабления санкционных рисков и при стабильном рубле, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Рублевый индикатор Мосбиржи повысился по итогам торгов на 0,54%, до 2447,64 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,35%, до 1157,06 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Российский фондовый рынок в четверг повысился, в лидерах роста на фоне ослабления санкционных рисков оказались акции ряда компаний. В среду резолюция о блокировке снятия санкций против компаний, связанных с бизнесменом Олегом Дерипаской, не прошла процедурное голосование в сенате США. За завершение дебатов и постановку резолюции на окончательное голосование проголосовали 57 сенаторов, против были 42. Для того чтобы впоследствии принять резолюцию простым большинством, необходимы были голоса 60 сенаторов.

В итоге в лидерах роста оказались ГДР En+ (+12,3%) и акции "Русала" (+3,3%). Выросли в цене также бумаги "Магнита" (+4,7%) – на фоне назначения экс-главы "Ленты" Яна Дюннинга президентом компании и введения его в состав правления. Логичным шагом после этого может стать объединение двух ритейлеров, полагают эксперты рынка. Акции "Ленты" выросли на 1,4%. Подешевели бумаги "Мечела" (-2,3%), "Алросы" (-2,3%), "Роснефти" (-1,2%).

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов немного выросли, удерживаясь выше ближайших поддержек 2430 и 1130 пунктов, рассуждает Елена Кожухова из компании "Велес брокер". "Долларовый индикатор при этом обновил максимум года, поднявшись до 1157 пунктов. Краткосрочная динамика обоих индексов будет зависеть от их способности закрепиться выше сопротивлений 2450 и 1155 пунктов соответственно. Индексы РФ еще могут подняться выше до конца текущей недели", — добавила она.

Индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться под важным сопротивлением – уровнем 2450 пунктов, согласен Богдан Зварич из Промсвязьбанка. В случае его пробоя рынку будет открыта дорога к годовым максимумам, установленным в районе 2500 пунктов в октябре прошлого года, добавил он.