МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером перешел к слабому росту после снижения, преобладавшего днем.

Рост нефтяных цен выше 61 доллара за баррель поддержал курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 23.09 мск снижался на 1 копейку — до 66,36 рубля, курс евро — на 9 копеек до 75,52 рубля. Ранее в четверг доллар повышался до 66,69 рубля, евро – до 75,94 рубля.

РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ УВЕРЕННОСТЬ

Рубль слегка повышался к евро и стабилизировался к доллару вечером на фоне ослабления европейской валюты на форексе ниже 1,14 доллара.

Тон укреплению рубля вечером задали попытки рынка нефти вернуться выше отметки 61 доллар за баррель. ОПЕК снизила добычу нефти в декабре на 780 тысяч баррелей в сутки к уровню октября, до 31,6 миллиона баррелей. При этом ОПЕК сохранила оценку спроса на нефть в мире в 2018-2019 годах. В 2018 году он ожидается на уровне в 98,78 миллиона баррелей в сутки, в 2019 году — на уровне 100,08 миллиона баррелей в сутки.

Поддержка российским активам и рублю, в частности, пришла от ослабления санкционных рисков. В среду резолюция о блокировке снятия санкций против компаний, связанных с бизнесменом Олегом Дерипаской, не прошла процедурное голосование в сенате США. За завершение дебатов и постановку резолюции на окончательное голосование проголосовали 57 сенаторов, против были 42. Для того чтобы впоследствии принять резолюцию простым большинством, необходимы были голоса 60 сенаторов.

В итоге, доллар стабилизировался вечером к рублю, а евро снижался на 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Долларовые "медведи" закрепили американскую валюту ниже 67 рублей, что говорит в пользу дальнейшего ее снижения, целью которого может стать уровень 65 рублей, выступающий ближайшей сильной поддержкой, оценивает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Пара доллар/рубль находилась в районе 66,50 и при улучшении внешнего фона в ближайшие дни не исключено тестирование ею отметки 66, считает Елена Кожухова, из компании "Велес Брокер".

"Пара евро/рубль, тем временем, обладает потенциалом снижения в район 75. Рубль еще может подняться выше до конца текущей недели", — сказала она.