МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ//Новости. Основные фондовые индексы Европы в четверг завершили торги в "красной зоне", инвесторы обеспокоены неопределенностью относительно процесса выхода Британии из ЕС (Brexit), оценивали финансовые отчетности компаний региона, свидетельствуют данные бирж и комментарии экспертов.

По итогам торгов британский FTSE 100 опустился на 0,4%, до 6834,92 пункта, французский CAC 40 — на 0,34%, до 4794,37 пункта, немецкий DAX — на 0,12%, до 10918,62 пункта.

Старший экономист AXA Investment Managers Дэвид Пейдж (David Page), чьи слова приводит агентство Рейтер, считает, что неопределенность по Brexit не исчезла после того как премьер-министр Тереза Мэй избежала в парламенте вотума недоверия с небольшим перевесом голосов.

При этом газета Guardian сообщила ранее в четверг, что более 170 британских предпринимателей в письме к Мэй и лидеру лейбористов Джереми Корбину призвали провести второй референдум по Brexit. Правительство представит план разрешения ситуации вокруг соглашения о Brexit в понедельник, 21 января.

Помимо этого трейдеры обратили внимание на финансовую отчетность европейских компаний. Так, акции французской банковской группы Societe Generale подешевели на 5,7% на прогнозах падения выручки ряда подразделений на 20% в четвертом квартале и на 10% по итогам 2018 года из-за сложных условий на глобальных рынках капитала.