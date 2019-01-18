МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Европейские фондовые биржи растут в пятницу вслед за рынками Азии в надежде на разрешение торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.50 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,71% — до 6883,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,94%, до 4839,6 пункта, немецкий DAX — на 0,85%, до 11011,6 пункта.

Ранее в пятницу биржи Азии закрылись уверенным ростом на ослаблении торговых опасений. Поводом для оптимизма стало сообщение газеты Wall Street Journal о том, что высокопоставленные представители американской администрации обсуждают возможность отмены пошлин на китайские товары. По данным издания, идея полной или частичной отмены пошлин принадлежит главе минфина Стивену Мнучину. Эта новость поддержала надежды на скорое разрешение торгового конфликта между США и Китаем.

Вместе с тем трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Brexit. Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в среду вечером с небольшим перевесом голосов удалось избежать вотума недоверия в парламенте. Теперь правительство 21 января должно представить план разрешения ситуации вокруг соглашения о Brexit. Изначально предложенное премьером соглашение было отвергнуто большинством голосов. Это открыло путь целому ряду возможных сценариев развития событий, включая самый "жесткий" выход из ЕС и отмену Brexit.

Старший международный экономист High Frequency Economics Карл Вайнберг (Carl Weinberg), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что пока правительство Великобритании обсуждает новые предложения для Евросоюза, неопределенность и волатильность на рынках будут сохраняться.

Участники европейских торгов также обратили внимание на ухудшение прогнозов по прибыли ирландского лоукостера Ryanair на текущий финансовый год, который завершится в марте. Авиакомпания понизила прогноз до 1-1,1 миллиарда евро с ранее озвученного диапазона в 1,1-1,2 миллиарда евро. Акции компании на этом фоне дешевеют в Лондоне на 2,51%.