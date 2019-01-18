МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов снижается по отношению к доллару в пятницу на фоне сохраняющейся неопределенности относительно перспектив выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.20 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2940 доллара с 1,2984 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 109,45 иены со 109,23 иены за доллар на прошлом закрытии. Курс евро к доллару поднимался до 1,1404 доллара с 1,1395 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 96,07 пункта.

Участники торгов продолжают следить за ситуацией вокруг Brexit. Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в среду вечером с небольшим перевесом голосов удалось избежать вотума недоверия в парламенте. Теперь правительство 21 января должно представить план разрешения ситуации вокруг соглашения о Brexit. Изначально предложенное премьером соглашение было отвергнуто большинством голосов. Это открыло путь целому ряду возможных сценариев развития событий, включая самый "жесткий" выход из ЕС и отмену Brexit.

"Учитывая, что фунт стерлингов находится в районе отметки 1,3 доллара, то есть уровня, достигнутого после референдума по Brexit в июне 2016 года, мы считаем, что текущая оценка фунта отражает нейтральную позицию рынков и признание того, что любой сценарий Brexit по-прежнему возможен", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ActivTrades.