МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Палладий уже больше месяца демонстрирует рекордно высокие цены, опережая золото, и спред между ними увеличивается. Однако, коррекция технического металла и падение до уровней ниже золота уже близко, потому что виной всему спекулятивный капитал, считают аналитики и эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Стоимость палладия впервые за 16 лет превысила цену золота в ходе биржевых торгов в Лондоне на LBMA 4 декабря 2018 года, по итогам торгов она тогда составила 1243 доллара за унцию, золота – 1240 долларов за унцию. Сегодня, в пятницу, эта пара демонстрирует еще больший разброс: 1378 и 1285 долларов за унцию соответственно.

ПРИЧИНЫ РОСТА

Палладий растет в цене уже несколько лет, и когда он сравнялся с платиной (в сентябре 2017 года), его считали переоцененным. Но с тех пор ему удалось обогнать по стоимости не только платину, но и золото. При этом настроения на рынке палладия остаются преимущественно "бычьими". Сказывается дефицит металла, а спекуляции периодически подогреваются сигналами об усилении геополитической напряженности между Россией и США. В результате растут опасения по поводу того, что предложение из России, как крупнейшего мирового производителя палладия ("Норильский никель"), может быть ограничено.

Сохранение неблагоприятного геополитического фона и стабильный спрос в ближайшее время продолжит поддерживать интерес спекулянтов к палладию, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

ОБРАТНО ВНИЗ

В то же время, по мнению Сосновой, потенциал дальнейшего роста цен незначительный, поскольку в 2019 году намечается ослабление мировой экономики, а палладий как технический металл преимущественно используется в производстве каталитических нейтрализаторов выхлопных газов для двигателей внутреннего сгорания, и спрос не него будет снижаться. В то же время золото, как защитный актив, будет дорожать, в связи с чем можно ожидать возврата цен на свои прежние места, то есть палладий опять будет стоить дешевле золота.

Начальник отдела операций с драгоценными металлами УБРиР Евгений Афанасьев также считает, что ситуация не продлится долго, и уже в конце первого – начале второго квартала мы увидим цену палладия ниже цены золота.

"Фактор дефицита палладия на рынке в 2018 году сделал его привлекательным инвестиционным активом в глазах спекулятивных инвесторов. В итоге именно спекулятивный капитал привел к значительному росту цен на металл. Если гипотетически отбросить спекулятивный фактор, то цена палладия уже сейчас была бы ниже цены золота", — отмечает Афанасьев, добавляя, что физический уровень дефицита сам по себе не мог вызвать такой динамики, так как основные потребители, в первую очередь предприятия автопрома, располагают запасами и не испытывают недостатка в сырье.

Цены на палладий остаются достаточно волатильными, а премия, которая образовалась по отношению к золоту, завышена, поэтому это явление, скорее всего, будет носить временный характер, считает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

"Основным фактором, который стал причиной роста палладия, остается сохраняющийся дефицит металла на рынке. После потери доверия к производителям автомобилей с дизельными двигателями наблюдается смещение спроса в пользу бензиновых двигателей и гибридов, где применяется палладий (в электромобилях палладий не используется). Кроме этого, поддерживают спрос на металл инициативы Китая по снижению загрязнения окружающей среды, что стимулирует использовать больше драгоценного металла в фильтрах", — считает Антонов.

Но увеличение издержек производителей подтолкнет их к поиску более дешевых компонентов, которым может стать платина, применяющаяся в дизельных двигателях, однако этот процесс потребует около 18-24 месяцев. Параметры рынка не изменились, замедление экономики Китая и падение спроса на автомобили могут сдержать рост котировок металла, увеличение же производства электромобилей, скорее, долгосрочная перспектива, которая может повлиять на рынок в далёком будущем, уверен аналитик Промсязьбанка.